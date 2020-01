Peut-on juger ses parents ?

publié le 15/01/2020 à 01:42

Alice est avec son compagnon depuis 3 ans. Sa dernière fille ne s'entend pas du tout avec lui. Suite à plusieurs malentendus, la relation se tend de plus en plus entre les deux et est sur le point d'exploser. Au milieu de tout cela, Alice ne sait pas comment calmer les tensions et se sent comme piégée. Elle a l'impression qu'on lui impose un choix à faire.

Le père de David a eu fait un AVC il y a 2 ans. David est le dernier de la famille. Avocat, il doit s'occuper de l'administratif et du juridique, mais personne dans la famille ne l'écoute. Il a l'impression que tout le monde pense à son intérêt personnel, sans penser au bien-être de son père. David sait pas comment se faire entendre sans entrer dans le conflit avec toute sa famille.

Louise vient de passer son tout premier jour de retraite. Elle est heureuse de quitter son travail car elle ressentait un peu de lassitude. Mais après plus de 40 ans de carrière dans le relationnel, elle se pose des questions sur cette nouvelle page blanche. Elle a peur de devenir transparente aux yeux de la société. Louise se demande si cette question est normale.

Géraldine a entendu le témoignage d'Alice. Lorsqu'elle avait 22 ans, Géraldine a perdu sa mère. Son père s'est remarié seulement 2 ans après. Sur le coup, elle a eu du mal à comprendre, mis elle a rapidement accepté cette décision. Il y a quelques années le père de Géraldine a fait un AVC, et sa femme est toujours à ses côtés.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



