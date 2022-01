Lyon, Nord, Haut-Rhin : des restrictions de circulation prises face à un épisode de pollution

Attention si vous vivez près de Lyon et si vous êtes propriétaire d'une voiture ancienne. Un fort épisode de pollution aux particules fines touche actuellement la région rhodanienne.

Résultat, ce samedi 15 janvier, dans l'ensemble du département du Rhône, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de 0 à 3 peuvent circuler. En outre, les vitesses sont réduites sur l'ensemble du département : 20 km/h en moins pour les voies limitées à 90 km/h et les voies à 80 km/h seront désormais limités à 70 km/h.

Les organismes chargés de la surveillance de la qualité de l'air n'entrevoient "aucune amélioration" avant ce dimanche. En cause, un taux de présence des particules qui a "sensiblement augmenté sous l'effet de l'inversion de températures", explique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.



Ces mesures d'abaissement de la vitesse concerneront également les automobilistes de Grenoble et de l'Ain, départements sous "vigilance". Bien plus au nord, le Doubs, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Nord ainsi que le Pas-de-Calais abaissent les vitesses dès ce samedi 15 janvier. Dans ces territoires aussi, un épisode de pollution est en cours.