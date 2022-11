Pourquoi pensait-on, à une époque, que le tabac pouvait sauver des vies ?

Autre temps, autres mœurs. Alors que le mois sans tabac a débuté ce mardi, il existe une époque où les gens pensaient que le tabac pouvait sauver des vies. Tout commence quand Christophe Colomb découvre l’Amérique, il remarque que les Indiens fument une plante roulée en chalumeau qu’ils appellent "tabacos". Selon eux, elle enlève la fatigue. Colomb décide donc de la ramener en Europe, comme plante médicinale.

En France, elle arrive en 1951 via notre ambassadeur au Portugal, Jean Nicot, qui a donné son nom à la nicotine. Ce dernier en envoie à la reine Catherine de Médicis et lui assure que le tabac râpé peut soigner ses migraines. Elle le fait alors cultiver en Bretagne où on le baptise, un rien fayot, la Catherinaire.

Elle ne la fume pas, elle la prise dans sa tabatière. D’où la comptine "j’ai du bon tabac". A la fin du 17ème siècle, le tabac est carrément considéré comme le remède à l’asthme, aux douleurs en tout genre. On affirme même, c’est le monde à l’envers, qu’il soigne le cancer. Donc on en use et abuse. D’ailleurs à l’époque, la tabagie, ce n’est pas le nom de la dépendance au tabac mais des réunions entre nobles où l’on discute affaires en fumant la pipe.

Une pratique qui s'étend jusqu'au XIXe siècle

En 1745, un médecin anglais, Richard Mead affirme que le tabac peut sauver de la noyade. Le mystère demeure quant à l'origine de la réflexion mais pour réanimer une femme à moitié noyée, il décide de lui glisser une sorte de longue pipe dans les fesses et de lui souffler du tabac dedans, persuadé que la chaleur de la fumée favorise la reprise de la respiration... Et ça marche.

Ce lavement au tabac se développe dans toute l’Europe. Y compris chez nous puisqu’en bord de Seine à Paris, on trouve des boîtes de secours avec des kits de fumigation de tabac par le fondement. Cette pratique va durer jusqu’au milieu du XIXème siècle quand on commence à s’apercevoir que le tabac est sans doute nocif.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info