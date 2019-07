Loto : les résultats du tirage du lundi 29 juillet 2019

publié le 29/07/2019 à 23:42

Les résultats du Loto sont tombés ce lundi 29 juillet. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros : 3 - 6 - 21 - 29 - 47 et le numéro chance 3.

Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance, ni les cinq numéros sans le numéro chance. En revanche, 51 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Enfin, 307 joueurs ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et repartent avec 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : G 0994 7950, G 9796 5313, H 7021 8671, I 2485 3228, I 5209 6292, J 7481 1313, K 6696 3400, P 2913 6241, U 5127 1733, V 4781 2880.

Le prochain tirage aura lieu mercredi 31 juillet avec un jackpot de 3 millions d'euros.