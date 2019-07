Loto : les résultats du tirage du samedi 27 juillet 2019

publié le 27/07/2019 à 23:30

Les résultats du Loto sont tombés ce samedi 27 juillet. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros : 25 - 28 - 31 - 39 - 47 et le numéro chance 8.

Un joueur a remporté les 3 millions d'euros mis en jeu ce samedi 27 juillet. Deux joueurs ont trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance et repartent donc avec 100.000 euros. De plus, 37 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Enfin, 382 joueurs ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et repartent avec 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : G 3058 5603, G 4141 9552, K 7711 8423, L 2462 0819, M 3415 7902, M 8056 2225, S 2277 4807, S 8835 4497, T 5528 6732, U 1433 726.

Le prochain tirage aura lieu lundi 29 juillet avec un jackpot de 2 millions d'euros.