Loto : les résultats du tirage du samedi 25 mai

Aucun joueur n'a remporté le jackpot du Loto mis en jeu ce samedi 25 mai. Pour remporter les 10 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante :

2-13-42-43-47 et le numéro chance 10.



Aucun joueur n'a trouvé non plus les cinq bons numéros sans le numéro chance. Les 42 joueurs ayant coché quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : F 6901 2518 - F 9661 3080 - H 0774 5513-I 6284 3150 - K 0642 2020 - L 5538 5688 - Q 8199 8789 - T 4562 5063 - U 3972 1550 - W 1332 0630.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 27 mai 2019. Un jackpot de 11 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.