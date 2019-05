Loto : les résultats du tirage du mercredi 8 mai

publié le 08/05/2019 à 22:52

Le jackpot n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 8 mai. Pour remporter les 18 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 2 - 4 - 16 - 20 - 35 et le numéro chance 5.



Les cinq bons numéros ont été trouvés par un joueur qui remporte 100.000 euros. Par ailleurs les 54 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : F 8358 9650, I 2715 7044, L 3363 4103, N 2944 1403, N 6362 1366, P 8087 9564, T 5631 2226, U 1034 8745, U 7681 4011, W 1233 2959.



Le prochain tirage aura lieu le samedi 11 mai 2019. Un jackpot de 19 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.