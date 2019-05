Loto : les résultats du tirage du mercredi 1er mai

publié le 01/05/2019 à 23:37

Le jackpot n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 1er mai. Pour remporter les 15 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 16 - 25 - 26 - 34 - 48 et le numéro chance 8.



Les cinq bons numéros ont été trouvés par deux joueurs qui remportent 100 000 euros. Par ailleurs les 27 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : F 8705 9751, F 9434 4003, H 5220 3344, M 9188 0592, N 4844 7046, N 9479 1542, O 0240 3314, R 4977 2530, V 7424 7666, W 1182 9217.



Le prochain tirage aura lieu le samedi 4 mai 2019. Un jackpot de 16 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.