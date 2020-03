Loto : les résultats du tirage du samedi 21 mars 2020

publié le 21/03/2020 à 22:46

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 21 mars 2020, il fallait choisir les cinq numéros suivants : 7 - 8 - 16 - 37 - 42 et le numéro chance le 8.

Ce samedi, personne n'a deviné la combinaison gagnante et aucun joueur n'a donc remporté la cagnotte de 17 millions d'euros. Deux joueurs ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance : ils remportent 95.188,50 euros. 38 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 1.222,80 euros. Et 342 joueurs ont choisi quatre bons numéros leur permettant de gagner 490 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 6413 5202 - F 9412 8875 - G 9644 1569 - H 2468 0538 - I 5199 5924 - J 1108 9712 - J 5711 5432 - K 2109 8006 - L 1837 5221 - L 9933 5603

Le prochain tirage aura lieu le lundi 23 mars avec à la clé une cagnotte de 18 millions d'euros.