Loto : les résultats du tirage du mercredi 18 mars 2020

publié le 18/03/2020 à 22:32

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 18 mars 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 10 - 28 - 29 - 46 - 48 et le numéro chance le 9.

Ce mercredi, personne n'a deviné la combinaison gagnante et aucun joueur n'a dont remporté la cagnotte de 16 millions d'euros. Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. 23 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 8.362,30 €. Et 223 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 613 euros.



Les dix premiers codes gagnants (sur cinquante) à 20.000 euros sont les suivants : C 9969 6626 - D 2821 0313 - G 9598 0467 - J 5590 2621 - L 1072 8980 - M 3062 9408 - N 6257 0314 - P 9870 3930 - T 0629 8138 - T 1809 2995. Le reste des codes gagnants sont disponibles sur le site de la Française des Jeux.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 21 mars avec à la clé une cagnotte de 17 millions d'euros.