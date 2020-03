Loto : les résultats du tirage du samedi 7 mars 2020

publié le 07/03/2020 à 23:20

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 4 mars 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 4 - 5 - 24 - 35 - 37 et le numéro chance le 2.

Ce samedi, un heureux gagnant a deviné la combinaison gagnante et remporter la cagnotte de 4 millions d'euros mise en jeu ce samedi. Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. 51 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 6.296,50 euros. Et 372 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 610,80 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 7928 0002, C 4729 9488, C 9374 0174, D 1147 7071, F 4577 3143, H 8134 3429, L 2156 1257, R 1085 9607, U 3082 6073, U 5540 3055.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 9 mars avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.