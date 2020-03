Loto : les résultats du tirage du vendredi 13 mars 2020

publié le 13/03/2020 à 21:46

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce vendredi 13 mars 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 7 - 18 - 19 - 36 - 46 et le numéro chance le 2.

Ce vendredi, personne n'a deviné la combinaison gagnante et aucun joueur n'a dont remporté la cagnotte de 13 millions d'euros. Un joueur a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. 75 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 3.142,60 €. Et 773 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 1.372 euros.



Les dix premiers codes gagnants (sur cinquante) à 20.000 euros sont les suivants : A 7157 3689 - A 8426 7576 - B 5171 1319 - B 7283 9632 - B 7291 6399 - B 9207 9058 - C 1156 6734 - D 0520 4410 - D 7041 9903 - D 7168 4406. Le reste des codes gagnants sont disponibles sur le site de la Française des Jeux.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 14 mars avec à la clé une cagnotte de 14 millions d'euros.