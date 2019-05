Loto : les résultats du tirage du samedi 11 mai

publié le 11/05/2019 à 23:31

Le jackpot n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 11 mai. Pour remporter les 19 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 19 - 24 - 34 - 44 - 45 et le numéro chance 2.



Les cinq bons numéros ont été trouvés par trois joueurs qui remportent 100.000 euros chacun. Par ailleurs les 40 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : B 2540 7411, B 7557 3033, G 0659 7979, G 4925 7682, J 2167 1352, K 5729 0931, L 6826 5993, N 7012 4013, R 6270 8263, V 3993 6903.



Le prochain tirage aura lieu le lundi 13 mai 2019. Un jackpot de 20 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.