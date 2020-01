Loto : les résultats du tirage du mercredi 15 janvier 2020

publié le 15/01/2020 à 23:23

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 15 janvier 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 8 - 19 - 22 - 35 - 46 et le numéro chance le 2.



Aucun chanceux n'a deviné la combinaison gagnante et personne ne remporte la cagnotte de 2 millions d'euros ce mercredi. Un joueur a malgré tout réussi à trouver les cinq bons numéros et empoche 185.042,10 euros. 41 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 1.101,50 euros euros. Et 406 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 401,20 euros.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 7029 0264 - A 8055 9966 - D 7654 0747 - E 8494 8129 - F 1304 8313 - I 1646 6309 - O 1871 9644 - P 6188 8075 - U 1202 4503 - V 0300 2018.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 18 janvier avec à la clé une cagnotte de 3 millions d'euros.