Loto : les résultats du tirage du lundi 13 janvier 2020

publié le 13/01/2020 à 21:41

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 13 janvier 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 11 - 14 - 16 - 25 - 32 et le numéro chance le 9.



Une personne a deviné la combinaison gagnante et remporte la cagnotte de 6 millions d'euros. Deux chanceux ont également réussi à trouver les cinq bons numéros et empochent 76.934 euros chacun. 36 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 1.043 euros euros. Et 305 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 444,10 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 0988 0238 - C 3804 2636 - E 2616 7440 - F 3845 9682 - H 2571 3094 - H 4746 3298 - H 7639 7297 - I 6903 1921 - L 4392 4482 - T 5231 2182.



Le prochain tirage aura lieu le mercredi 15 décembre avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.