Loto : les résultats du tirage du samedi 4 janvier 2020

Les résultats du Loto sont tombés. La Française des jeux n'a annoncé aucun gagnant. Lundi 6 décembre, jour du prochain tirage du Loto, 3 millions d'euros seront donc en jeu.

Pour remporter la mise ce samedi 4 janvier 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 9 - 22 - 31 - 34 - 43, et le numéro chance 5.



Personne n'a deviné la combinaison gagnante, pas de gagnant donc pour cette fois. Mais dix joueurs ont peut-être remporté 20.000 euros chacun, grâce aux codes gagnants suivants : A 6469 9302, C 0075 4254, F 6010 5755, G 1397 7123, L 1601 3164, M 0630 7675, M 3314 0399, N 1094 6804, U 7705 3358 et V 8194 8281



N'oubliez pas de vérifier vos résultats du Loto, car si vous n'avez peut-être pas remporté le gros lot, il se peut que vous ayez trouvé une de ce dix combinaisons et que vous ayez remporté 20.000 euros.