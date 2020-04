Loto : les résultats du tirage du lundi 13 avril 2020

publié le 13/04/2020 à 23:15

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 13 avril 2020, il fallait choisir les cinq numéros suivants : 1-17-19-23-42 et le numéro chance le 9.

Le jackpot de 4 millions d'euros n'a pas été remporté, personne n'a trouvé la combinaison gagnante. Le numéro chance était le 9. Pour le Joker +: 5 396 982 et les numéros du second tirage sont les suivants : 13 - 14 - 18 - 43 - 44.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : D 4758 0705 ; E 4543 3975 ; E 7328 8813 ; H 8675 4372 ; J 4612 5585 ; P 0756 6303 ; R 7650 6650 ; U 1849 2629 ; V 8075 7587 ; V 8871 4422.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 15 avril avec à la clé une cagnotte de 5 millions d'euros.