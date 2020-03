Loto : les résultats du tirage du lundi 23 mars 2020

publié le 23/03/2020 à 22:55

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 23 mars 2020, il fallait choisir les cinq numéros suivants : 5 - 21 - 28 - 48 - 49 et le numéro chance le 2.

Ce lundi, personne n'a deviné la combinaison gagnante et aucun joueur n'a donc remporté la cagnotte de 18 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux. Personne n'a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Mais 20 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 8.333,20 euros. Et 231 joueurs ont choisi quatre bons numéros leur permettant de gagner 510,50 euros.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : D 2827 6314 - D 6210 8174 - G 1648 6503 - G 7306 2116 - I 1415 9205 - L 0340 8772 - O 6561 0493 - V 8108 0589 - V 8797 9428 - V 8801 5351

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 25 mars avec à la clé une cagnotte de 19 millions d'euros.