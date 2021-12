Loto de Noël 2021 : quels numéros tombent le plus souvent ?

Il ne vous reste plus que quelques heures pour tenter votre chance. Ce vendredi 24 décembre, le Grand Loto de Noël fait son retour avec une cagnotte de 15 millions d'euros mise en jeu. Pour l'emporter, il faudra trouver les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance.

Si certains joueurs misent sur leurs numéros favoris, d'autres aimeraient trouver un moyen de forcer le destin pour remporter le pactole. Néanmoins face au hasard, difficile de maximiser ses chances. Le seul outil mis en ligne par la Française des jeux est un tableau compilant le nombre de tirages par numéro, qui ne vous offre pas nécessairement plus, ou moins, de chances de l'emporter.

Ce tableau nous indique ainsi les numéros les plus tirés depuis le 4 novembre 2019 (premier tirage uniquement). En tête du classement, le numéro 31, apparu 45 fois, soit 13% des tirages. Celui-ci est suivi de près par le 44 tiré... 44 fois. Le podium se termine avec six numéros, apparus chacun 43 fois : 7, le 19, le 22, le 26 et le 42.

Du côté du numéro chance, le 9, déjà le plus fréquent l'an passé, reste largement en tête avec 45 apparitions depuis début novembre 2019. Le 6 a quant à lui été tiré 37 fois et 35 fois pour le 1 et le 5, troisième ex-aequo du classement.

Basé sur les indications du tableau, le grille à jouer pour le Grand Loto de Noël serait alors 31 - 44 - et trois autres numéros parmi les cinq possibles, et le 9 comme numéro chance.