Loto de Noël : quels sont les numéros les plus fréquents ?

publié le 24/12/2020 à 12:08

Le 25 décembre, le Grand Loto de Noël de la Française des jeux est de retour avec à la clé une cagnotte de 15 millions d'euros promise à qui trouvera le bon tirage. Pour de nombreux joueurs, cette cagnotte unique est une occasion exceptionnelle de jouer.

Peut-on alors maximiser ses chances et forcer le destin pour tenter de remporter la cagnotte de ce Loto de Noël ? La FDJ est seulement en mesure de nous dire quels sont les numéros les plus fréquents, qui ne nous offrent pas nécessairement plus, ou moins, de chances de l'emporter.

En cette fin d'année, selon le tableau mis à jour de la Française des jeux, 5 numéros tirent leur épingle du jeu sur les tirages (premier tirage uniquement) exécutés depuis le 4 novembre 2019. Ainsi, ex-aequo, le 26 et le 48 ont été les numéros les plus récurrents dans les résultats du Loto de l'année avec 27 apparitions, soit près de 15% des tirages.

Le numéro 12, un porte-bonheur ?

Arrivent ensuite le 5 et le 42, respectivement apparus 25 fois dans la combinaison gagnante et enfin le 35, présent 24 fois dans le tirage. Concernant le numéro chance, le 9 est largement en tête avec 25 tirages, suivi par le 7 et le 4 avec chacun 20 tirages.

Si vous souhaitez jouer la combinaison des chiffres les plus fréquents cette année à l'occasion du Grand Loto de Noël, la combinaison sera la suivante : 5-26-35-42-48 et le numéro chance : 9.

Le numéro 13, considéré par certains comme porte-bonheur est cette année dans le bas du classement avec 15 apparitions, soit un peu plus de 8% des tirages.

Il n'y a évidemment pas de combinaison gagnante à tous les coups et ces statistiques seront amenées à changer dans les mois qui viennent. Chaque joueur a autant de chances que les autres de remporter le jackpot avec une grille. La FDJ rappelle que plus de 19 068 840 combinaisons sont possibles.