publié le 05/07/2020 à 13:08

En Loire-Atlantique, un phénomène jusqu'ici mystérieux empoisonne la vie de plusieurs riverains qui habitent non loin de huit éoliennes à Nozay entre Nantes et Rennes. Depuis 2012, ces habitants subissent de lourds désagréments physiques et psychologiques. Plusieurs centaines d'animaux de ferme aux alentours sont également morts.

L'électromagnétisme du câble souterrain de 20.000 volts, qui transporte l'énergie produite par les éoliennes, pourrait provoquer ces problèmes qui affectent gravement la vie quotidienne.

Marina, 32 ans, évoque les migraines et les maux de tête qui lui pourrissent la vie. "Quand il y a une pression atmosphérique, la pluie ou autre, c'est pire, ça s’intensifie. Je souffre aussi d'insomnie qui est traitée sous somnifères. J'ai un traitement pour mes vertiges qui est très lourd. Je suis à la dose maximale, mais rien n'y fait. Je suis allée voir des ORL, mais ils ne trouvent pas de causes. Ils disent que ça pourrait être dû aux infrasons", explique-t-elle. "On souffre, mais c'est comme ça", dit-elle résignée au micro de RTL. Pourtant, hors de question pour elle de quitter sa maison, qui est dans sa famille depuis plusieurs générations.

Éleveuse de vaches laitières, Céline Bouvet a perdu une trentaine de bêtes depuis l'installation du parc éolien. "Des veaux qui s'amaigrissent, des diarrhées que l'on n'arrive plus à traiter, des gros problèmes de fécondité. Je vais probablement arrêter la production laitière", témoigne-t-elle.

Malgré cela, Enedis assure qu'aucune étude scientifique ne met en cause les éoliennes. Les députés locaux vont prendre le dossier en main.