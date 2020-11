Loi Sécurité Globale : "Le boulot de flic se fait à visage découvert", dit Fauvergue

publié le 16/11/2020 à 18:56

Face à la menace terroriste, faut-il mieux armer et protéger les policiers ? Ce lundi 16 novembre Jean-Michel Fauvergue député LaREM, était l'invité de RTL. L'ancien patron du RAID de 2013 à 2017 est co-rapporteur de la proposition de loi "sécurité globale", qui est mentionnée fréquemment ces derniers jours. L'objectif, explique Jean-Michel Fauvergue, est de "mieux faire travailler les forces de sécurité régaliennes et la sécurité privée dans un continuum intéressant".

L'article 24 prévoit la création d'une infraction pour toute personne qui diffuserait "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention dans le but de porter atteinte à son "intégrité physique ou psychique". Il ne sera pas interdit de mettre des vidéos de policiers en ligne, a insisté l'ancien patron du RAID.

"Depuis quelques temps, les policiers et gendarmes font l'objet de vidéos prises par des individus très malveillants. Donc il faut les protéger, d'où cet article de loi", explique-t-il. Mais si vous êtes journaliste ou manifestant, "vous filmez et diffusez, si vous le faites sans appel à la haine, il n'y a aucun problème", ajoute le député. "Le but n'est pas du tout de couvrir les flics".

Pas favorable au floutage des policiers

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin voudrait rajouter dans le texte l'obligation de flouter le visage des policiers ou gendarmes en fonction, un aspect qui n'est pas clairement abordé dans la loi. "Je n'y suis pas favorable", a de son côté commenté Jean-Michel Fauvergue. "Le boulot de flic se fait à visage découvert. C'est l'honneur de ce travail-là. Ce n'est pas ça qu'on essaie de limiter. On essaie de protéger nos policiers et nos gendarmes", a-t-il ajouté.