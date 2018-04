et Julien Sellier

publié le 12/04/2018 à 07:12

La mairie de Paris va poursuivre Airbnb en justice, a annoncé Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, sur RTL jeudi 12 avril. La ville reproche à la plateforme de location touristique de ne pas respecter la législation, qui interdit aux propriétaires de louer leurs appartements plus de 120 jours par an, et les force à s'enregistrer auprès de la mairie depuis le 1er décembre dernier.



Selon Airbnb, seuls 15% des loueurs sont enregistrés. La mairie de Paris voudrait obliger la plateforme à supprimer les annonces des propriétaires qui ne respectent pas la réglementation.

"Nous ne pouvons évidemment pas accepter qu'une entreprise s'affranchisse complètement des règles et nous empêche d'encadrer ce phénomène en croissance à Paris", explique Ian Brossat, sur RTL.

"Depuis cinq ans, nous avons perdu 20.000 logements" à Paris, dénonce l'adjoint à la mairie de Paris. La ville espère donc que son action obligera Airbnb à se conformer à la réglementation, comme la plateforme le fait déjà à San Francisco.