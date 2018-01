Location en ligne : Airbnb lance le paiement en plusieurs fois

publié le 16/01/2018 à 15:16

Airbnb lance mardi 16 janvier un nouveau service permettant de payer sa réservation en plusieurs fois. Baptisée "Pay Less Up Front", cette nouvelle option offre aux clients de la plateforme de location la possibilité de payer la moitié du prix au moment de la réservation, puis le reste quelques jours avant leur arrivée dans le logement.



Ce service ne concernera toutefois pas toutes les réservations. Il sera disponible uniquement pour les séjours d'un montant supérieur à 250 dollars réservés plus de 14 jours à l'avance.

Ce service a dans un premier temps été testé auprès de clients à partir d'avril 2017. La plateforme Airbnb a alors observé que 40% des clients à qui cette possibilité était donnée ont choisi de payer en plusieurs fois. Le service "Pay Less Up Front" a également encouragé les clients à réserver leur séjour jusqu'à deux fois plus en avance.

Plus de visibilité sur les réservations

L'avantage donné aux locataires bénéficie donc également à ceux qui proposent leur logement sur la plateforme, puisque cela leur donne plus de visibilité sur leurs réservations.



Ce n'est pas la première fois qu'Airbnb tente de simplifier le paiement pour ses clients. Depuis novembre 2017, la plateforme de location propose en effet de diviser la note entre plusieurs personnes qui partent en voyage ensemble.