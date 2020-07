Lidl affole Twitter avec sa collection de vêtements

publié le 02/07/2020 à 15:52

L'enseigne de distribution Lidl a sorti une série de vêtements à la marque et aux couleurs de son enseigne. Les produits, vendus uniquement en Belgique à des prix défiant toute concurrence, affolent les réseaux sociaux. Certains revendent même les produits jusqu'à 10 fois leur prix.

"Vous êtes le plus grand fan de Lidl ? Montrez-le et habillez-vous avec notre propre collection." Sur son site belge, l'enseigne de hard-discount met le paquet. Des sneakers, claquettes, chaussettes, et tee-shirts floqués du logo et aux couleurs bien distinctes de la chaîne, rouge jaune et bleu, sont affichés à des prix allant de 0,99 euros à 12,99 euros.

La collection sortira le 4 juillet et fait déjà sensation sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Une première vente avait déjà été faite au mois d'avril et la chaîne s'était rapidement retrouvée en rupture de stock. Et si la collection ne sort qu'en Belgique, certains n'ont pas hésité à revendre les produits sur eBay. Une paire de baskets y a été mise en vente à 151 euros, soit plus de 12 fois leur prix de vente initial.

Donc les sneakers Lidl c'est la nouvelle mode ? 😂 pic.twitter.com/v4784RJpz1 — 𝕹𝖔 𝕾𝖊𝖆𝖘 𝕮𝖔𝖗𝖙𝖊𝖘 (@_madeinfrance) July 1, 2020

Jvais partir du taf direction liddl genre comme ça pic.twitter.com/fq4UNGozaO — Niebelungen (@Niebelungen_) July 1, 2020

Un succès surprenant étant donné que Lidl n'est pas aussi branchée que les marques leaders du marché comme Nike ou Adidas. Mais au vu de l'engouement, certains ne semblent pas hésiter à s'approprier ces produits devenus populaires, sous une forme de dérision.

tu remplaces le logo liddl par celui de nike et tous le monde les trouverait fraiches https://t.co/KEcwfh8yk5 — ariane (@arianekhay) July 1, 2020