publié le 12/11/2018 à 09:07

Le dit bar de nuit va ouvrir dans une chapelle du XIIIème siècle, dressée par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le bâtiment est certes désacralisé, mais le sacrilège pourrait rester entier car les propriétaires du bar de nuit ont choisi de l'appeler le Levrette Café.



Rien à voir avec la position sexuelle, que vous avez l'esprit mal placé, c'est le nom d'une bière ! Du côté des anti-levrettes on n'est pas dupes, on dénonce la luxure. Que va-t-on dire aux jeunes enfants quand ils passeront devant cet établissement de peu de vertu ? Cette Levrette pourrait pourtant régler l'ardoise de ce bâtiment qui coûte entre 20.000 et 50.000€ chaque année à la municipalité.



Mine de rien, La Levrette s'engage à payer l'intégralité des travaux soit 350.000€ et un loyer de 2.400€ par mois pendant 25 ans. Cette coquette somme vaut bien absolution de ce péché de chaire qui n'en est pas vraiment un. Allez, pour pénitence, les habitants de Saumur boiront une bière, avec modération c'est comme ça.