Leur avion a 29 heures de retard, ils bloquent d'autres passagers pour se venger

publié le 06/08/2018 à 12:30

Le départ était prévu pour samedi 4 août au matin, à 6h15, direction Palma de Majorque. Il n'a finalement décollé que 29 heures plus tard. Un retard que les passagers de Volotea, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, n'ont pas apprécié. Pour se venger, ils ont bloqué l'embarquement d'un autre vol de la compagnie.



"On a patienté une heure, puis on nous a fait revenir vers le hall", explique Emilie Rouvière, une passagère, à Sud-Ouest. "Toute la journée, on a eu des informations contradictoires. L'avion devait finalement décoller à 15 heures, puis 16 heures, puis 17 heures", déplore-t-elle.

Les passagers ont ensuite appris que leur vol serait reporté le lendemain, dimanche, à 8h20. Des chambres leur ont été proposées dans les hôtels près de l'aéroport. Mais surprise, lorsqu'ils se rendent le dimanche à l'aéroport pour prendre leur avion, ce dernier est bien là, mais pas pour eux.

"Certains se sont montrés solidaires"

En effet, le vol du dimanche matin vers Palma de Majorque est sur le point de décoller. Deux files d'attente se forment alors pour un même vol. Une situation qui agace les passagers du samedi, qui refusent de rester à terre alors que ceux du dimanche sont sur le point de partir. Ils décident alors d'empêcher l'embarquement du vol.



La décision a été accueillie de façon mitigée par les voyageurs du dimanche, dont certains n'ont pas accepté d'être bloqués par les passagers de la veille : "Certains l'ont mal pris, mais d'autres se sont montrés solidaires", explique Linda.



Le mouvement de colère a nécessité l'intervention des forces de l'ordre au sein de l'aéroport. Les passagers initialement prévus le samedi ont finalement pu décoller à 11h30, grâce à un deuxième avion mis en place par la compagnie.

Forte tension terminal A @Aeroport_BOD les passagers d’un Vol Volotea retardé de 26h bloquent le vol @Volotea 2442 à destination de Palma. La #police intervient. @sudouest pic.twitter.com/elRLDCiTHx — Christophe ¿ (@Chris_bdx) 5 août 2018

La compagnie s'explique

Contactée par Sud-Ouest, Volotea s'est défendue en précisant que le vol a dû être reprogrammé "en raison d'un éventuel problème technique qui a suscité une inspection de l'avion affecté à l'exploitation de ce vol (...) Volotea a donc du opérer ce vol avec un autre avion pour permettre aux passagers d'arriver à leur destination dans les plus brefs délais. Le vol a été reprogrammé dès qu'un nouvel avion était disponible".



Toujours selon la compagnie, les passagers "ont été dûment informés à tous moments et une assistance a été fournie".