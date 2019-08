publié le 23/08/2019 à 10:32

Le secteur de la mode s’apprête à s'engager pour moins polluer. La production de vêtements en masse asphyxie la planète. À l'occasion du G7, le patron du groupe Kering, François-Henri Pinault va remettre cet après-midi à l'Élysée un pacte concernant 147 marques qui représentent un tiers du secteur de l'habillement dans le monde et qui vont changer leur mode de fabrication.

Le secteur de la mode, du textile, est l'un des plus polluants au monde pour fabriquer les vêtements que nous portons. Il faut beaucoup d'énergie, plus que pour le transport aérien, beaucoup d'eau, c'est le secteur qui en consomme le plus, le troisième après la culture du blé et du riz.

L'essentiel des fibres sont issues du pétrole et quand on les lave, elles retournent dans la nature sous forme de micro-particules qui polluent les océans. 147 marques, un tiers de la production mondiale, vont s'engager pendant ce G7 à moins polluer, pour passer à 100% d'énergies renouvelables en 2030.

Des engagements qui seront contrôlés

Éliminer les emballages en plastique, beaucoup de marques épinglées par les ONG et qui ont le soucis de leur image ont déjà commencé a faire de efforts : cela va de Nike, Adidas, Zara H&M jusqu'à Chanel ou Hermès. Pour que ce pacte ne reste pas une belle parole en l'air, Brune Poirson la secrétaire d'État à l'Écologie va être chargée de mettre en place une méthode pour suivre et contrôler ces engagements.