Coronavirus : Google lance un outil sur smartphone pour respecter la distanciation physique

et AFP

publié le 30/05/2020 à 20:34

Ceux qui n'ont pas le compas dans l'oeil vont pouvoir utiliser leur smartphone pour garder leurs distances. Google a présenté ce vendredi 29 mai un outil baptisé "Sodar", mis à disposition cette semaine sur les téléphones Android. Cet outil en réalité augmentée dessine autour d'eux, à l'écran, un rayon de 2 mètres.

Les utilisateurs verront en effet apparaître un cercle blanc autour d'eux pour visualiser la distance à respecter avec les autres, selon les recommandations des autorités sanitaires pour éviter de propager le coronavirus. L'outil utilise la technologie de réalité augmentée, qui fait apparaître des objets et textures virtuels sur son environnement réel, via l'écran.

Dans des jeux vidéo comme Pokemon Go, elle permet de "voir" les personnages, et de les attraper, dans son salon ou sur la pelouse. Les annonceurs y ont aussi recours pour offrir aux consommateurs la possibilité de "tester" une couleur de rouge à lèvre. La réalité augmentée permet par exemple de s'affubler d'oreilles de lapin lors d'un appel vidéo via certaines applications. L'outil Sodar avertit visuellement l'utilisateur quand quelqu'un entre dans son espace de non-contagion.

Effectif sur tous les smartphones opérés par Android

L'outil fonctionne sur tous les smartphones opérés par Android (l'interface de Google) qui ont les capacités techniques requises pour la réalité augmentée. Il a été développé par le projet "Expérimentations avec Google" lancé par le groupe pour inventer des solutions qui aident les gens à faire face à la pandémie de Covid-19.