"Les prêtres sont le réceptacle de toute la misère humaine", estime Mongaillard

publié le 10/03/2021 à 21:02

Dans son nouveau livre, Je vous pardonne tous vos pêchés, qui sort ce jeudi 11 mars, Vincent Mongaillard livre les petits et grands secrets dévoilés par 40 prêtres après des confessions. Selon l'auteur, qui est également grand reporter au Parisien et spécialiste des questions de religion, "les prêtres sont le réceptacle de toute la misère humaine" et "les confessions peuvent être extrêmement épuisantes pour eux".

Dans le confessionnal, qu'il qualifie de "dernier endroit où on ne sait pas vraiment ce qu'il s'y passe et qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes", Vincent Mongaillard estime que "les prêtres peuvent transformer une vie en accordant le pardon".

Trois semaines avant Pâques, le dimanche 4 avril, l'auteur explique que "c'est la période de l'année où le plus de croyants vont aller se confesser", précisant que "le catéchisme de l'Église catholique oblige chaque croyant pratiquant à aller se confesser au moins une fois par an".

À l'heure actuelle, "il y a un renouveau de la confession, notamment chez les jeunes parce que ce sacrement est extrêmement important chez les catholiques comme le baptême, la communion ou le mariage" ajoute-t-il.