Les pompiers poussent un coup de gueule. En ce début d'été, ils tirent le signal d'alarme estimant qu'on les considère de moins en moins comme un service d'urgence, mais quasiment comme une solution aux petits problèmes du quotidien.

"Nous en appelons à la raison de la population parce qu'aujourd'hui on nous appelle beaucoup pour du futile", déplore Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. "On appelle les pompiers parce qu'on a laissé le robinet d'eau ouvert dans la salle de bain alors qu'on est parti travailler. On appelle les pompiers parce qu'on a oublié ses clés, parce qu'on s'est foulé la cheville sur un terrain de foot", énumère Grégory Allione.

Résultat : des interventions en hausse de 30% ces dernières années et une mission toutes les 7 secondes pour les pompiers.

"Il faut réformer notre système d'appel aux secours" - Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers





"Toutes ces interventions captent les services de secours, utilisent du temps de secours alors qu'à côté de cela, il y a des gens qui ont réellement besoin des services d'urgence", regrette Grégory Allione.

Les pompiers lancent donc un appel à la population, mais pas seulement. "Nous souhaitons appeler à l'attention des pouvoirs publics. Régulièrement, nous sommes en discussion avec Christophe Castaner pour convaincre la population, et notamment les décideurs, qu'il nous faut un seul numéro d'appel d'urgence : le 112. Il faut réformer notre système d'appel aux secours et notre système de réponse pour les urgences et pour les soins du quotidien", détaille Grégory Allione.