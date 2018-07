publié le 30/01/2017 à 23:00

Au lendemain de la victoire de Benoît Hamon, désigné candidat à la présidentielle pour le Parti socialiste, le député de Seine-Saint-Denis regrette que certains parlementaires décident déjà de rejoindre le camp Macron. "Ceux qui partent ne sont pas les plus valeureux", tacle l'élu qui concède qu'il n'est jamais simple de rassembler dans sa famille politique. "Je préfère que l'on dise "on s'en va" plutôt que d'avoir une armada d'hypocrites qui font tout pour que cela se passe mal", relativise Razzy Hammadi. Le porte-parole du parti rappelle que Benoît Hamon n'a pas toujours été majoritaire au sein du parti et qu'il faut aussi accepter que les rapports de force changent.



Concernant l'affaire qui secoue le camp des Républicains, Razzy Hammadi, estime qu'il aurait été plus simple de rendre public les pièces prouvant que Penelope Fillon avait bien travaillé aux côtés de son mari afin d'éviter "une semaine de doutes et de mensonges". "Je pense que l'on vit une période trouble et compliquée donc les politiques français ont l'obligation de créer un lien de confiance avec les concitoyens. Les élus doivent être au-delà de la loi", estime Razzy Hammadi.