Les océans se réchauffent plus vite qu'on ne le pensait

publié le 11/01/2019 à 15:06

Les océans battent des records de température, une augmentation de 40% par rapport à ce qui avait été estimé il y a cinq ans. C'est ce qu'indique une étude alarmante soutenue par l'ONU et publiée dans la revue Science ce jeudi 11 janvier.



Les mesures précédentes des températures des océans créaient la confusion parmi les scientifiques, puisque elles ne correspondaient pas aux différentes projections. Depuis le début des années 2000, les scientifiques possèdent un matériel bien plus précis : 3.900 balises "Argo" flottantes et plongeantes ont été réparties sur l’ensemble des océans et fournissent des données plus complètes et plus précises via une transmission satellite. En combinant quatre études publiées depuis 2014 avec ces outils, la nouvelle étude permet d'établir un dernier diagnostic revu à hausse.

Alors que le Giec (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) estimait en 2014 que le "contenu thermique des océans", l'unité utilisée pour ces mesures, était entre 0,20 et 0,32 watts par mètre carré pour la période 1971-2010, les nouvelles études tendent vers un chiffre supérieur, entre 0,36 à 0,39 - et 0,55 à 0,68 pour la période la plus récente, à partir des années 1990.

Des nouvelles mesures cruciales

Ces nouvelles mesures sont cruciales pour les experts. "Si vous voulez comprendre où se passe le réchauffement climatique, regardez dans nos océans", déclare le scientifique Zeke Hausfather. "Le réchauffement océanique est un indicateur très important du changement climatique, et nous avons les preuves que ce réchauffement va plus vite que ce que nous pensions."

Estimates of ocean warming have been revised substantially upward – by around 40% – in the years since the IPCC 5th Assessment Report, as we discuss in our article in Science today (w/ @Lijing_Cheng). Over at @CarbonBrief we provide a detailed look: https://t.co/ARRK4HCcXF [1/6] pic.twitter.com/StPAN2k87x — Zeke Hausfather (@hausfath) 10 janvier 2019

"Si ces dernières découvertes dressent un horizon plutôt sombre pour l'avenir des océans, les efforts faits pour limiter le réchauffement climatique, notamment les accords de Paris sur le climat votés en 2015, pourraient aider", estime Zeke Hausfather. Et de conclure : "Nous pouvons certainement éviter les pires scénarios, mais nous ne pourrons plus revenir en arrière."