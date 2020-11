publié le 15/11/2020 à 08:45

Dans la Vallée de la Roya, plus d'un mois après les inondations meurtrières qui ont dévasté les Alpes-Maritimes, le coût des dégâts est estimé à 210 millions d'euros. Certains villages sont aujourd'hui toujours coupés du monde.

Les habitants continuent de s'approvisionner en eau potable et en vivres acheminées par train. Difficile d'appliquer strictement le confinement dans ces conditions. C'est une impasse pour les habitants de la vallée et les bénévoles, comme Yvette. "On pratique le masque, la distanciation sociale, mais pas le confinement", assure-t-elle au micro de RTL.

"On peut pas reconstruire une vallée en étant confiné", s'insurge la bénévole. Selon elle, "l'immense élan de solidarité ne doit pas être cassé". Les gens ont pleuré, se sont pris dans les bras et ont partagé leur douleur lors des inondations. S'il est bien un endroit où les gestes barrières ont été difficiles à appliquer, c'est bien ici.

Des mesures dérogatoires demandées par la mairie

"Aujourd'hui on est dans l'urgence, on a besoin de toutes les forces vives et le confinement pour nous, c'est un peu plus de problématiques à la problématique", explique Luc, bénévole. La solution c'est peut-être ce que Caroline et le Conseil municipal de Tende ont demandé à la préfecture.

"La mairie a fait appel à la préfecture pour essayer de mettre en place des mesures dérogatoires à ce confinement pour qu'on puisse continuer à être sur le terrain", assure la bénévole. Quand les sachets de vivres arrivent pour les villages par train, impossible de les réceptionner sans sortir de chez soi.

À écouter également dans ce journal :

Pauvreté en France - C'est un cri d'alarme que pousse la fondation Abbé-Pierre. Il y aurait 300.000 Français sans domicile en ce moment. Un chiffre qui doit servir d'"électrochoc", pour Christophe Robert, délégué général de la fondation. Dans Le Journal du Dimanche, il dit redouter la reprise des expulsions à partir du 1er avril prochain.

Double meurtre à Cholet - Deux personnes ont été sauvagement tuées en plein après midi ce samedi 14 novembre à Cholet. Cette ville du Maine-et-Loire se réveille sous le choc. Il était environ 16 heures lorsqu'un homme âgé de 35 ans a roué de coups une première personne, avant d'agresser violemment un couple d'octogénaires. Deux personnes ont succombé à leurs blessures. Une femme d'environ 80 ans a été, elle, transportée à l'hôpital. Des faits d'une rare violence qui n'ont pour l'instant aucune justification.

Ligue des nations - Les Bleus se sont qualifiés en demi-finales de la Ligue des nations. L'Équipe de France de football, championne du monde, s'est imposée ce samedi 1 but à 0 face au Portugal, le champion d'Europe grâce à un but de N'Golo Kanté, dans la deuxième période. On a eu peur après la défaite des tricolores face aux Finlandais, mais ont réalisé hier une sacrée performance.