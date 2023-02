C'est le début des vacances pour la zone A, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers notamment. Les réservations sont plutôt au rendez-vous cette année. Au Mont-Dore, dans le massif central, tout le monde profite du retour de la neige même s'ils savent que dès cet après-midi, il y aura un peu plus de monde sur les pistes. Les premiers skieurs en profitent pleinement. 90 % du domaine skiable du Mont-Dore est ouvert.

"Oui, c'est dépaysant", lance une vacancière déjà rougie par l'effort. "Je reprends juste le ski et du coup, j'ai déjà chaud", s'est-elle amusée. "On profite, les gamins sont contents. Ils font des cours, et nous aussi donc impeccable. On est mieux là qu'au boulot", a ironisé un skieur. Avec plus de 80 cm de neige sur les massifs, c'est de très bon augure pour les professionnels du tourisme.

"Pour la première semaine, on n'est pas tout à fait complet, comme toujours parce qu'il n'y a qu'une zone. Après la deuxième semaine et troisième semaine, c'est plutôt bon. Ça fait du bien", a expliqué Nicole qui travaille à l'hôtel du Parc. Du soleil et de la neige à volonté. Roger, venu de Poitiers et qui n'avait pas skié depuis 50 ans, s'amuse comme un enfant. "La première descente a été compliquée, j'ai fini dans les filets mais maintenant ça va. Il y a des conditions merveilleuses, le soleil et une bonne neige", a lancé ce vacancier. Du beau temps et du froid annoncé, une chose est sûre, les vacances d'hiver peuvent vraiment débuter.

À écouter également dans ce journal

Mort de Sihem - Les premiers éléments de l'enquête confirment que Sihem a été tuée par suffocation, jeudi 2 février, dans un bois des Salles-du-Gardon.

Justice - Olivier Dussopt, ministre du Travail, est visé par une enquête du Parquet national financier pour favoritisme.

États-Unis - Une vague de froid touche le nord-est des États-Unis. Les températures sont passées sous la barre des -60°C.

