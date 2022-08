INFO RTL - La rentrée scolaire pour un élève qui entre en 6e en hausse de 4,25%

C'est ce mardi 16 août qu'est versée une première partie de l'allocation de rentrée scolaire. Le deuxième versement, qui correspond aux 4% supplémentaires, aura lieu quant à lui début septembre. Cet argent sera plus que bienvenu pour les parents qui doivent équiper leurs enfants à l'approche de la rentrée scolaire.

D'autant plus que les courses de rentrée vont coûter plus cher cette année. Selon une étude de l'association Famille de France, que RTL s'est procurée, le coût de la rentrée scolaire cette année s'élève à 208 euros, soit une hausse de 4,25% par rapport à l'année dernière. En cinq ans, la rentrée coûte donc 14 euros de plus.

Dans le détail, cette année, ce sont les articles de sport qui augmentent, avec +4% en moyenne, et même +12% dans les supermarchés, où la hausse est la plus importante.

La papeterie en baisse, mais attention

Du côté des fournitures scolaires, la facture s'envole aussi. Stylos-plume, gommes ou encore bâtons de colle coûtent 3% de plus. Pour trouver des produits en baisse, il faut se tourner vers les hypers et les supermarchés plutôt que dans les magasins spécialisés, selon Famille de France.

La papeterie est de son côté en baisse, de presque 3%. Mais ce résultat est en trompe-l'œil, explique l'étude, car les relevés ont été faits juste avant l'été avec des cahiers encore en stock. Or le prix de la pâte à papier a flambé et devrait se répercuter en rayon dans les semaines qui viennent.

L'association préconise, encore plus que l'année dernière, de faire la liste de ce que l'on possède déjà à la maison avant d'acheter des fournitures neuves.

