Météo en France : 5 départements en vigilance orange aux orages

La journée de mardi 16 août est marquée par une perturbation orageuse sur le pourtour du Golfe du Lion, selon Météo-France. 5 départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance orange : l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, le Tarn et l'Aude. Le reste du pays est maintenu en vigilance jaune.

Dès le début de la matinée ce mardi, des averses localement orageuses circuleront en Bretagne, et sur la façade atlantique, en remontant des côtes basques vers la Vendée. Cette perturbation se déplacera progressivement vers l'est pour gagner toute la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Normandie.

Dans l'après-midi, des éclaircies reviendront par les les départements côtiers aquitains, alors que la dégradation orageuse s'étendra, donnant des orages localement forts des Pyrénées et de l'intérieur de l'Occitanie au Massif Central. Quelques averses orageuses se propageront vers l'Ile de France et les Hauts-de-France.

