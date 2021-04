publié le 11/04/2021 à 09:15

C'est un déstockage un peu particulier qui se passe actuellement à Lille. Avec la fermeture des bars et la consommation d'alcool sur la voie public, un collectif de dix patrons s'est lancé dans une opération de déstockage de bière. Des prix cassés pour éviter que les fût ne terminent à la poubelle.

Dans la réserve du Barnett's, un bar de quartier au coeur du vieux Lille, Dante Mozaive compte les fût restants. Il lui faut vider ses stocks car la DLUO (date limite d'utilisation optimale) arrive et il ne veut surtout pas gâcher. "En général on n'y prête par trop attention parce que le fût chez nous fait à peine deux jours", rapporte le patron en riant.

"Sur celle-ci on est sur une consommation jusqu'à juillet. On s'est dit que ce serait dommage de laisser cette bonne bière artisanale et craft partir aux égouts", indique Dante. "On a décidé de mettre un système qui permet d'avoir toute nos bières en tirage et de les mettre sous pression", souligne le patron qui précise que "la bière avec ce système-là elle sort fraiche, donc le client peut directement repartir avec".

Au Barnett's, le litre de bière est à trois euros dans ces bouteilles consignées qui maintiennent la pression du fût, et pour les clients, ça change tout : "Je ne sais pas si je suis attaché au bar, mais au moins je suis attaché à la bière", dit un client. Pour une habituée, ce déstockage permet "d'éviter le gaspillage, de revenir dans des lieux qu'on avait l'habitude de fréquenté".

Afin de respecter les règles sanitaires, tout fonctionne en click and colelct. Plus de 2.000 bouteilles devraient être écoulées ce week-end.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - "On élargit la vaccination" a dit ce matin Olivier Véran dans le Journal du Dimanche. Le ministre de la Santé a annoncé que la vaccination sera ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans dès ce lundi.

Gel des récoltes - Jean Castex était au chevet des producteurs sinistrés, après le terrible épisode de gel. 10 des 13 régions françaises ont été touchées. Le Premier ministre a promis "des enveloppes exceptionnelles" pour les agriculteurs.

Mort du prince Philip - Les obsèques de l'époux de la reine se dérouleront samedi prochain au château de Windsor. Le prince Charles, fils ainé du couple royal, a rendu un hommage très émouvant à son père "exceptionnel" "qui lui manque déjà".