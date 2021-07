Les infos de 8h - La France doit étoffer son parc de drones

C'est l'arme de demain, l'indispensable d'une armée moderne : les drones sont partout. Ou en tout cas ils doivent l'être. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire qui sera présenté ce mercredi. Ce rapport sonne l'alarme : la France doit impérativement étoffer son parc de drones et dans le même temps, elle doit se doter de protection car c'est une menace de plus en plus présente, sur notre territoire ou sur les champs de bataille.

Le projet des armées françaises et des autres armées dans le monde est désormais d'équiper les troupes au sol avec de petits drones appelés nanodrones ou microdrones.

Ils tiennent dans un sac à dos ou dans la poche. "Ce que recherchent les armées, c'est un outil de renseignement, un outil d'observation", dit Jean-Patrice Coste, responsable des équipements militaires chez Parrot, un fabricant français qui équipe les armées françaises.

Observer en toute sécurité, la demande est en augmentation car les besoins dans les armées sont énormes. "L'idée c'est d'équiper tout fantassin d'un microdrone. C'est une jumelle déportée", explique Jean-Patrice Coste. Ces équipements, proches de ceux que l'on trouve dans le commerce, sont beaucoup moins chers qu'auparavant. La France en a commandé 400 à différents fabricants. À terme, des milliers devraient être déployés dans les armées françaises.

