Les infos de 8 h - Coronavirus : le gouvernement assouplit les règles d'isolement

Du nouveau dans les règles d'isolement pour les personnes positives au Covid. Elles changeront dès lundi 3 janvier pour éviter une paralysie de l'économie a annoncé Olivier Véran, ce dimanche.

Dans les colonnes du JDD, le ministre de la Santé a précisé la nouvelle marche à suivre. Fini l'isolement pour les cas contacts, quel que soit le variant, à condition de posséder un schéma vaccinal complet. Vous devez alors respecter scrupuleusement les gestes barrières et réaliser des autotests aux deuxièmes et quatrièmes jours après avoir appris être cas contact.

En revanche, si vous n'êtes pas totalement vacciné, l'isolement est obligatoire pour une durée de sept jours et test PCR ou antigénique négatif à l'issue de cette période.

Pour les personnes testées positives, les règles changent aussi. Si votre schéma vaccinal est complet, la durée de l'isolement passe de 10 à 7 jours. Il sera possible de sortir de cette quarantaine au bout de cinq jours à deux conditions : ne plus avoir de symptômes et avoir réalisé un test antigénique ou PCR négatif.

Si vous n'êtes pas totalement vacciné, vous devez vous isoler 10 jours et 7 jours seulement si absence de symptômes et test négatif.

À écouter également dans ce journal

Féminicides - Deux femmes ont été tuées en ce début d'année. Une militaire de 28 ans dans le Maine-et-Loire et une quinquagénaire en Meurthe-et-Moselle. Leurs compagnons ont été interpellés.

Rave - La soirée qui dure depuis deux jours dans l'Yonne est en train de s'achever. Selon la gendarmerie, les organisateurs ont arrêté la musique. 1.500 personnes étaient présentes.

Football - Coupe de France au programme cet après-midi avec 12 rencontres au programme. Touché par de très nombreux cas de Covid, Bordeaux affrontera Brest.