publié le 02/04/2021 à 08:08

C'était il y a six mois exactement. La tempête Alex ravageait le sud de la France, notamment les vallées de la Vésubie et de la Roya. Emmanuel Macron s'était rendu sur place et avait promis une enveloppe de 100 millions d'euros pour la reconstruction. Mais la deuxième vague de l'épidémie a perturbé les opérations, alors où en est-on aujourd'hui ?

Évidemment on est encore loin d'un retour à la normale, mais ça progresse. Georges qui habite Breil-sur-Roya est plutôt optimiste. "On avait l'impression que ça n'avançait pas. Là ils sont en train de réaménager des rambardes tout autour. À la sortie de Breil-sur-Roya, ils ont fait un pont d'accès parce qu'il y avait un quartier qui était carrément isolé", témoigne-t-il.

"C'est magnifique, ça donne vraiment chaud au cœur, c'est agréable de voir des choses comme ça. On peut dire qu'on a vécu l'enfer. Il reste encore beaucoup à faire mais on va s'en sortir, j'en suis sûr", dit-il.

