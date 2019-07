Les infos de 7h30 - Restrictions d'eau : "on est inquiet", dit un agriculteur vendéen sur RTL

publié le 09/07/2019 à 08:15

Les orages n'y ont rien changé. En ce début d'été, c'est la sécheresse qui domine en France. Une trentaine de départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau. Guillaume Voineau est agriculteur en Vendée. Il est très inquiet pour son exploitation qui souffre à la fois du manque d'eau et de la chaleur.



"Avec cette chaleur, les vaches sont dans les bâtiments. Elle font comme nous, elles se mettent à l'ombre", explique-t-il." De toute façon dans les champs il n'y a rien à manger. (...) Quand il fait chaud, on mange moins. Donc la vache mange moins et automatiquement, elle fait moins de lait", ajoute-t-il.

Quant au manque d'eau, "là, on est inquiet", poursuit l'agriculteur. "Parce que les maïs ont été semé tard. Il a fait tellement chaud que la terre est brûlé. On sait déjà qu'on aura pas une récolte normale", déplore-t-il

