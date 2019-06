En 2018, 64.000 animaux sont morts à cause de la sécheresse

150 antilopes, 28 éléphants, 60 girafes, 20 impalas, 16 gnous... Au total, le gouvernement namibien veut mettre aux enchères 1.000 animaux sauvages de différentes espèces, relate le Namibian.

"La vente a été décidée en réaction à la sécheresse qui a touché les pâtures et les points d'eau dans certaines réserves d'animaux sauvages et certains parcs nationaux", a déclaré le porte-parole du ministère de l'environnement Romeo Muyunda.

Le pays est actuellement victime d'une importante sécheresse. En mai, les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et elles ne veulent pas prendre le risque de revivre l'épisode de l'année passée. "Dans la plupart des parcs, si on ne réduit pas la population animale, les animaux vont finir par mourir de faim", affirme Romeo Muyunda. En 2018, près de 64.000 animaux avaient succombé à cause de la chaleur.

Une valeur d'1 million d'euros

Les acheteurs potentiels sont des propriétaires de réserves privées ou des étrangers. Les animaux représentent une valeur totale de 17 millions de dollars namibiens, soit 1 million d'euros. Tous les bénéfices serviront à la préservation de la faune et à la gestion des parcs naturels.