publié le 02/01/2020

Nicolas Floch a passé un réveillon du Nouvel An un peu particulier. En effet, mercredi 1er janvier à minuit, le jeune breton, en plus de saluer l'arrivée de 2020, a soufflé sa vingtième bougie. Le Brestois a été mis au monde le 1er janvier 2000 à minuit.

"Ma mère devait accoucher vers 23h59, mais la sage-femme lui a demandé si elle voulait attendre d'être en 2000", explique le jeune homme au micro de RTL. L'accouchement a donc été retardé de quelques minutes et l'équipe médicale a appelé l'horloge parlante dès la naissance de Nicolas. Résultat : il était bien minuit pile, ce qui fait du bambin le premier bébé de l'An 2000.

Et le Breton n'est pas peu fier de sa petite notoriété. "Star", "Célébrité du jour"... Les superlatifs n'ont pas manqué lorsque Nicolas s'est baladé dans sa ville natale, mardi 31 décembre 2019. Et il y a fort à parier que sa célébrité ne se sera pas éventée à l'occasion du prochain Nouvel An, le jeudi 31 décembre 2020.

