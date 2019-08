publié le 03/08/2019 à 07:17

C'est l'actualité principale de ce samedi 3 août : il y a beaucoup beaucoup de monde sur les routes. Traditionnellement, c'est la journée la plus chargée de l'été puisque les vacanciers se croisent. Dans le sens des départs, c'est du noir sur l'ensemble du territoire. Direction l'A6, sur l'aire de Lisse à une cinquantaine de kilomètres de Paris, où dès 7h du matin il y a déjà du monde.



Le trafic se fait de plus en plus dense et forcément sur l'aire de Lisse, les automobilistes sont nombreux à faire une pause café et à se dégourdir les jambes. Pour beaucoup les yeux sont encore endormis. "Nous on va en Auvergne, on a décollé à 5h donc il faut être bien réveillé. Ça roule bien pour l'instant donc ça va", explique Étienne, qui petit-déjeune sur l'aire.

"Ils annonçaient une journée noire, c'est pour ça qu'on a décollé un peu tôt. Paris s'est assez bien passé, on va voir ce que ça donne en descendant", ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal

Nantes - Des rassemblements sont prévus pour rendre hommage à Steve. Ce jeune homme disparu lors de la fête de la Musique dont le corps a été retrouvé lundi dernier dans la Loire. À 11h, une marche blanche est organisée à proximité des lieux du drame. Et à 13 heures, c'est en plein centre-ville qu'une manifestation se prépare.

Gard - La commune de Générac plus que jamais éprouvée, touchée par des incendies depuis mardi. Vendredi, un bombardier d'eau qui participait aux opérations s'est écrasé. Le pilote, très expérimenté, n'a pas survécu. Certains habitants ont assisté au drame.

Football - Le PSG affronte Rennes pour le Trophée des champions à 13h30 heure française, mais ça se passe en Chine, à Shenzen. Le club parisien est tenant du titre et pourtant les joueurs ont la pression. Pas question de laisser gagner les Bretons, en finale de la coupe de France, il y a trois mois.