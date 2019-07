publié le 28/07/2019 à 06:21

Après un samedi très chargé sur la route, la journée de dimanche devrait être plus calme. Toutefois, Bison Futé à classé la journée orange dans le sens des départs et vert pour les retours hormis en Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison Futé recommande aux automobilistes d'éviter l’autoroute A10 entre Saintes et Bordeaux, de 10h à 20h, l’autoroute A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens, de 9h à 19h, l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 9h à 18h et l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 18h. De plus, l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14h à 21h (attente supérieure à 30 min), précise-t-il.

Samedi, la circulation avait été "très chargée" sur les routes des vacances en direction du sud, notamment dans la vallée du Rhône, en milieu de journée, classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé.

En fin de journée, la situation était revenue à la normale sur une majorité des axes autoroutiers, avec seulement des ralentissements autour des grandes agglomérations, autour de Montélimar (A7), Aix-en-Provence (A8), ou au niveau de barrières de péages comme à Saint-Arnoult (A10) au sud-ouest de Paris, selon Vinci Autoroutes.