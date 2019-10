publié le 04/10/2019 à 23:58

Grosses perturbations des trains ce vendredi 4 octobre dans les Bouches-du-Rhône. Le trafic des tains est interrompu depuis le début d'après-midi pour une durée indéterminée, en raison d'une fuite de gaz à la Ciotat. Des centaines de voyageurs sont bloqués à Marseille et Toulon.

"Une canalisation a été endommagée et les autorités nous ont interdit toute circulation des trains entre Marseille et Toulon" depuis 16h38, a indiqué un porte-parole de la SNCF. "L'opérateur gazier ne peut prendre aucun engagement précis" quant à l'heure à laquelle les conditions seront réunies pour que les trains circulent à nouveau, a-t-il ajouté. GRTGaz a indiqué être "à pied d'oeuvre depuis la fin de l'après-midi (...) pour assurer, en toute sécurité, un retour à la normale dans les meilleurs délais", et précise que l'incident a été causé par un engin tiers.



La compagnie ferroviaire a promis de rembourser à 100% les billets des voyageurs concernés, a distribué des repas et mis en place des "rames de repos" à Marseille, Toulon ainsi qu'à Nice pour ceux qui seraient contraints de dormir sur place. Leur nombre n'était pas encore déterminé à 22h45.

À la gare Saint-Charles à Marseille, un panneau d'affichage invitait les voyageurs à "reporter (leur) voyage", peu avant 23h00. Un agent proposait à ceux qui n'ont pas d'autre solution de passer la nuit dans des rames TGV, garées le long de trois quais.