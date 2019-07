publié le 29/07/2019 à 08:26

Face à la répression et aux risques d'agression, les prostitués trouvent refuge sur internet. Le phénomène explose, selon un rapport, qui évoque même une industrialisation en plein essor. Désormais, les jeunes femmes et les jeunes hommes ne sont plus sur les trottoirs, mais sur Instagram, Tinder, Snapchat.

La prostitution en ligne a supplanté la prostitution de rue. Sur l'un des sites d'escort les plus visités, on dénombre pas moins de 14.000 annonces en France. Cette révolution s'accompagne d'un changement de profil : les prostitués sont de plus en plus jeunes, beaucoup le font pour payer leurs études et on retrouve même de plus en plus de mineurs, souvent victimes du proxénétisme des cités.

Les garçons sont aussi plus nombreux même si les femmes restent très largement majoritaires. Le nombre de prostitués françaises explose, c’est d'ailleurs devenu l'une des nationalités les plus représentées aux côtés des Nigériennes et des Chinoises.

