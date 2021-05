Les infos de 6h30- Val-de-Marne : un lycée neuf, mais insalubre

publié le 28/05/2021 à 07:13

En pleine campagne des régionales en Île-de-France, la présidente sortante Valérie Pécresse est interpellée par des profs et des parents d'élèves d'un lycée du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne.

Leur établissement a été mal rénové : problèmes d'humidité, flaques d'eau, champignons... La région avait pourtant dépensé 4 millions d'euros pour les travaux. Et malgré quelques améliorations, la situation est toujours critique.

Les parents et professeurs reprennent le combat. Le lycée, vu de l'extérieur, pourrait rendre jaloux, tant il est neuf. Mais à l'intérieur, en février dernier, élèves et enseignants affirment qu'il "n'y a pas de chauffage", "de grosses inondations", "des champignons"...

Quatre mois plus tard, il n'y a plus de champignons, mais, selon Ludovic, prof de physique-chimie "entre 5 et 10 flaques" dans la salle des professeurs, "la peinture commence à s'écailler". "On va réécrire à madame Pécresse, la dernière fois qu'on a eu un retour, rien n'avait été solutionné". Les parents et profs espèrent que ces problèmes seront vite réglés.

Économie. Selon les derniers chiffres de l'Insee, 2 millions de Français sont désormais en état de grande pauvreté : ils gagnent moins de 930 euros par mois. Un peu plus d'un ménage sur cinq déclare avoir perdu de l'argent en un an. En un an le nombre de bénéficiaires du RSA a bondi de 9%

Vaccin. Dès lundi 31 mai, le vaccin sera accessible pour tous sans conditions. Dans les pharmacies, le vaccin Moderna arrive, en plus du vaccin AstraZeneca déjà disponible mais boudé par certains patients.

Syrie. Malgré dix ans de guerre et de crise économique, le président syrien Bachar al-Assad a été largement réélu. Il obtient plus de 95% des voix.

