publié le 03/07/2019 à 07:17

Assis, sur la chaussée, devant le ministère de la Santé, des grévistes, seringue à la main, se sont injectés mardi 2 juillet un produit présenté comme de l'insuline. Une action spectaculaire pour maintenir la pression sur le gouvernement après plus de trois mois de grève.

Marine vient de s'injecter cinq doses d'insuline à cinq minutes d'intervalle. Des pompiers ont été appelé pour la prendre en charge mais la jeune fille, infirmière aux urgences, refuse. En ce mettant en danger elle veut alerter sur se conditions de travail.

"Regarder les gens en difficultés, regarder les gens mourir parfois sans pouvoir agir, c'est notre quotidien. On a un tel afflux de patients, et un tel manque de personnel et de moyens, que l'on doit faire de choix entre lequel est le plus grave, lequel est le plus âgé, lequel aura le droit d'être bien installé", témoigne-t-elle.

21,4 millions de passages pour 400.000 lits en 2017

En réduisant volontairement son taux de sucre dans le sang, Laurent, infirmier aux urgences pédiatriques a lui aussi pris des risques pour sa santé. Il avait l'espoir d'obtenir des moyens supplémentaires. "Il n'y a pas assez de lit et du coup les patients attendent 24 heures, 48 heures dans les urgences installés sur des brancards", déplore-t-il.



Les services d'urgences hospitalières ont enregistré un nouveau record de fréquentation en 2017, avec 21,4 millions de passages, tandis que le nombre de lits d'hospitalisation a franchi pour la première fois à la baisse le seuil des 400.000, selon un rapport publié mercredi par la Drees.

